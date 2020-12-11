تأييد الحكم على اللاعب البرازيلي روبينيو بالسجن 9 سنوات لتورطه في قضية اغتصاب جماعي

قضت محكمة إيطالية، أمس الخميس، بتأييد الحكم على المهاجم البرازيلي الدولي السابق المخضرم روبينيو، بالسجن تسع سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013 حين كان لاعبا في صفوف فريق ميلان.

وأكد قضاة محكمة الاستئناف في ميلانو الحكم الصادر غيابا عام 2017، بحق روبينيو وأحد أصدقائه، بتهمة العنف الجنسي الجماعي، الذي يعود تاريخه إلى يناير 2013.

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاما في ملهى ليلي في ميلانو.

وأمرت المحكمة لاعب منتخب “السامبا” السابق، ورفيقه بدفع تعويضات للسيدة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف يورو، فيما منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

ومن حق روبينيو استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 90 يوما.

واضطر نادي سانتوس البرازيلي لفسخ عقده مع روبينيو مؤخرا، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانة النجم البرازيلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24