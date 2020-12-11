دغيم: قدمنا للملتقى السياسي تصورا جديدا لآلية اختيار السلطة التنفيذية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن كتلة برقة بالملتقى قدمت تصورا جديدا لآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأضاف النائب البرلماني في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ إن المقترح جاء بهدف حل أزمة نصاب التوافق الـ75% إلى التوافق البسيط بين ممثلي الأقاليم الثلاثة أي التوافق بين أغلبية كل إقليم معا، بواقع 13 من أعضاء برقة، و8 من فزان، و19من طرابلس.

وعقدت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز اجتماعا افتراضيا أمس الخميس مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة في بيان لها طالعته “الساعة 24” إن الاجتماع جاء بهدف الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات بحسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن وليامز عبرت عن امتنانها للمناقشات البناءة والتي اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح، رغم التباين في وجهات النظر.

وقالت المبعوثة الأممية: “استمعت اليوم للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع في المضي قدماً، وهذا أمر إيجابي جداً”، مؤكدة أن الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة لتحقيق تقدم ملموس من شأنه أن يعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية.

وأضاف البيان “وانطلاقاً من التزام البعثة بإتاحة فرص متساوية لكافة أعضاء الملتقى، سوف تقوم البعثة بالتواصل مع كافة الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في هذا الاجتماع لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية لاختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية بحيث ننتقل للخطوة التالية في تنفيذ خارطة الطريق”.