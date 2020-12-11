برشان: يجب أن نجدد “انتفاضة فبراير” كي نضع دولتنا على أسس سليمة

دعا وحيد برشان عضو مجلس الدولة الاستشاري، ورئيس الشركة القابضة الليبية القطرية، إلى “تجديد انتفاضة فبراير لوضع الدولة على أسس سليمة” وفق قوله.

“برشان” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الجمعة، قائلاً: “أعتقد عرفنا وفهمنا من أفشلوا دولتنا ومن وراهم. الآن يجب علينا تجديد انتفاضة فبراير ووضع دولتنا على أسس صحيحة” وفق تعبيره.

وسبق أن طالب عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، في وقت سابق، ببقاء فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” في منصبه، عدولاً عن قرار الأخير، تقديم استقالته نهاية أكتوبر الماضي، فقال: “أطالب ببقاء الرئيس فائز السراج الى حين نتفق على هيكلية وعناصر رئاسية جديدة. ولا نترك فراغ سياسي ودستوري، يشجع قوي الشر للهجوم مرة أخرى” وفق قوله.