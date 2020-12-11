«إيريني» وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا توقعان «اتفاقا إداريا هاما» للدعم اللوجيستي

قالت مهمة «إيريني»، إن قائدها الأدميرال فابيو أغوستيني، وقع خلال زيارته لطرابلس يوم 16 نوفمبر الماضي، مع رئيس الأركان بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (EUBAM) ، بيتر باستيان هالبرغ، على «ترتيب إداري هام» بين المنظمتين، يتعلق بتوريد المساعدة اللوجستية والتنظيمية والخدمات الأخرى لدعم عملية إيريني.

وبحسب المهمة، حضر «الحدث الهام» السفير جوزيه سابادل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا (EUDEL) ، وفق بيان نشرته المهمة اليوم.

وقال البيان إن دعم بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، سيكون «ذا قيمة خاصة في ضوء التدريب المستقبلي للبحرية وخفر السواحل الليبيين».

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