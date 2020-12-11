متجاوزا الأعراف الدبلوماسية.. السفير الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا مع عميد بلدية غدامس

أجرى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع قاسم المانع، عميد بلدية غدامس، تناول خلالها مناقشة التطورات الحالية، لا سيما ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضافت السفارة عبر موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحوار تطرق إلى الحاجة الملحة لجميع الليبيين بشأن الاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

كما أوضحت السفارة أن المانع تكلم عن التحديات التي تواجهها البلديات النائية، لافتة إلى أنه ناقش السفير الأمريكي حول دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس.

ويرى مراقبون أنه ليس من دور السفير إجراء اتصالات مع عمداء البلديات مؤكدين أن ذلك يكشف حكم السفارات الذي تعاني منه ليبيا والذي يضرب بكل الأعراف الدبلوماسية عرض الحائط.

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