الأمم المتحدة: جنيف تستضيف فرق عمل الشؤون الاقتصادية الخاصة بالحوار الليبي

قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، إن جنيف ستستضيف فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة إصلاح السياسات المالية، ستضم ممثلين عن المؤسسات الليبية الرئيسية.

وأشارت فيلوتشي، اليوم الجمعة، إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز الاجتماعات.

وكانت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الاقتصادي قد أعلنت دعمها مؤسسة النفط، وقالت «في استجابتها لدعوات الشعب تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي وموقت في ظل إدارة غير سياسية، إلى حين التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر بقاءً».

كما أشارت إلى «ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة».

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