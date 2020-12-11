ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سبها |

11 December, 2020

كجزء من مشروع “تعزيز القدرات المحلية من أجل التعافي والصمود” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول من الاتحاد الأوروبي (EU)،تم دعم ستة رواد أعمال وأصحاب أعمال صغيرة مقرهم في سبها ماليا بما تصل قيمته إلى 40.000 دولار أمريكي لتطوير وتنفيذ أعمالهم بشكل أكبر.

تعد هذه المنح جزء من ماراثون RE-Start_Up الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مدن في جميع أنحاء ليبيا. وبهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي في ليبيا من خلال مساعدة رواد الأعمال على إعادة بناء مشاريعهم التي تأثرت بالنزاع وكوفيد-19، استضاف الماراثون 12 من رواد الأعمال في سبها خلال يومين اكتسبوا خلالها مهارات لإعادة بناء مشاريعهم التجارية.

خلال الأشهر المقبلة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيعمل الفائزون الستة في مجالات متنوعة بما في ذلك الزراعة وتصنيع الملابس وإصلاح السيارات وصناعات الأغذية والتجميل. سيتم دعمهم فنياً ومالياً أثناء عملية تطوير المشاريع، وسوف يستفيدون من برنامج التدريب والتوجيه لمدة ثلاثة أشهر. مع مبادراتهم، سيخلقون حوالي 45 وظيفة في سبها.

وفي حفل توزيع الجوائز، قال عضو مجلس بلدية سبها السيد أبو بكر جامع نيابة عن رئيس البلدية: “يعرب مجلس بلدية سبها عن تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه المبادرة الإبداعية والرائعة. هذه المنطقة متعطشة لمثل هذه التدخلات الإيجابية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من الأزمات التي جلبت الفوضى وعدم الاستقرار إلى بلدنا.

كما صرحت ممثلة الاتحاد الأوروبي، ساندرا جوفين، رئيسة العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا: “إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم ريادة الأعمال في ليبيا، كمصدر رئيسي ومستدام لخلق فرص العمل. أظهر هذا الحدث إبداع ورغبة سكان سبها في المساهمة في مجتمعهم بفكرتهم التجارية المبتكرة، وهذا يمنحنا الأمل في مستقبل ليبيا.

نيابة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صرحت مديرة برنامج التعافي، السيدة باولا بيتشوني: “أود أن أهنئ الفائزين. أعتقد بقوة أن المهارات المكتسبة خلال الماراثون ستؤتي ثمارها في المستقبل. حان الوقت للسلام والتنمية وريادة الأعمال في ليبيا وأنا واثقة من أن المشاركين في ماراثون Restart-Up سيحدثون فرقاً لتعزيز خلق فرص العمل في سبها وتنشيط الاقتصاد المحلي لدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً “.

قالت السيدة عائشة رجب، إحدى الفائزات التي تخطط لاستعادة متجر الخياطة الخاص بها: “سيمنحنا هذا الدعم الفرصة لمواصلة العمل في مشاريعنا بعد التأثير السلبي لـ كوفيد-19، وسيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وسيمكننا من التغلب على الصعوبات التي نواجهها من نقص الموارد المالية وتأثير الوضع الأمني المتدهور على أعمالنا”.

يهدف مشروع “تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي” الممول من الاتحاد الأوروبي إلى دعم السلطات المحلية لاستعادة تقديم الخدمات الأساسية، وأمن المجتمع، وفرص كسب العيش. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في بلديات طرابلس وصبراتة وسبها ومرزق وبنغازي وأجدابيا والكفرة.

يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار برنامج “إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع مساحة الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية” الممول من نافذة شمال إفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ لأفريقيا. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تعزيز حماية وصمود المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في ليبيا بشكل شامل مع دعم إدارة الهجرة المحسنة على طول طرق الهجرة في البلاد.