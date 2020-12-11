“المشري” لـ”أوغلو”: نحرص على تطوير العلاقات مع تركيا

توجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إلى تركيا اليوم الجمعة.

وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان له طالعته “الساعة 24” إن المشري التقى وزيرَ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن المشري أكد حرصه على تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين، على حد ادعائه.

وزعم البيان: “ناقش اللقاء مستجدات الحوار السياسي الليبي، وأكد الطرفان خلال اللقاء على الرؤية المتطابقة لمجلس الدولة وتركيا لحل الأزمة في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار”.

ويأتي هذا اللقاء، عقب قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بفرض عقوبات على شخصيات تركية، ردا على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا بسبب نزاع للتنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس.