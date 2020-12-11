فريق من المركز الوطني يزور مدارس أجدابيا للتوعية بالإجراءات الاحترازية

قام فريق طبي من فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا، بزيارة إلى بعض المدارس الواقعة في نطاق البلدية، وذلك لتوعية المدرسين والتلاميذ، بعملية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا في المؤسسات التعليمية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف الحفاظ على صحة الجميع.
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قناة ليبيا
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