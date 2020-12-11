ورش عمل في حي الأندلس حول كورونا والإجراءات الاحترازية في المدارس

نظمت مؤسسة أيادي الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية بحي الأندلس، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإيدز بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، سلسلة من ورش العمل العلمية والعملية بعنوان، التعايش مع كوفيد تسعة عشر والإجراءات الاحترازية في المؤسسات التعليمية.

حيث استهدفت بهذه الورش ناشطات المجتمع المدني، وعدد من الاختصاصيات والكوادر التعليمية في المؤسسات التعليمية في نطاق بلدية حي الأندلس الكبرى، لتعزيز الوعي الصحي، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية في العودة الآمنة للمدارس، وذلك بعدد من المحاضرات أبرزها مستجدات كوفيد تسعة عشر، ومكافحة العدوى بالمؤسسات التعليمية، والإجراءات الاحترازية، وآلية التعايش مع جائحة فيروس كورونا أثناء الدراسة.

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