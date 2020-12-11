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السفير الأميركي في ليبيا يبحث سبل دعم بلدية غدامس

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الجمعة مع عميد بلدية غدامس قاسم آخر التطورات الحالية في المشهد الليبي.

ووفقا للسفارة الأميركية في ليبيا فإن الطرفين تناولا خلال اتصال هاتفي بينهما مستجدات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، والذي يعقد في وقت تزداد فيه الحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأشارت السفارة إلى أن عميد بلدية غدامس تطرق خلال الاتصال إلى ما تواجهه البلديات النائية في ليبيا من التحديات، وناقش مع نورلاند دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس، بدوره قال نورلاند إن غدامس مدينة تاريخية، معبرا عن امتنانه لعميد بلديتها الذي عرّفه على المدينة “عبر الهاتف” حسب قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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