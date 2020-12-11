امغيب: الدائرة تضيق على أردوغان ومخططه المشؤوم سيدخله في حرب لا نهاية لها

تساءل عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الجمعة، هل سيري العالم سقوط نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قريباً لتسقط بسقوطه أنظمة أخرى؟

وقال امغيب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن أردوغان المقامر وصل إلى أعلى قمة هرم المصائب، مضيفا أن هذه المصائب ستكون وبال عليه وعلى شعبه وعلى أنظمة وشخصيات أخرى استطاع استخدمها لتنفيذ مخططه الشيطاني، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يمثلون أنظمة دول ربطوا مصيرهم ومصير شعوبهم بمصير رجل له قدرة كبيرة على زراعة الشر والإرهاب والحروب والعداوات في كل مكان وليست له القدرة بل عجز تماماُ عن إيقاف انهيار اقتصاد بلاده المترنح.

وتابع امغيب أن الدائرة أصبحت تضيق يوماً بعد يوم علي أردوغان وعلى من يعتبرونه السلطان العثماني القادم وخليفة المسلمين المنتظر، مضيفا أن أردوغان لم يعد أمامه الإ المضي قدماً في استكمال مخططه المشؤوم الذي قد يدخله في حرب لا أحد يعرف متى وكيف ستنتهي، مؤكدا أن نظامه وأعوانه سيكونون أول الخاسرين فيها أو التراجع والبحث عن طريقة يحفظ بها ماء وجهه .

وطالب امغيب الليبيين أصحاب الأرض والتاريخ المشترك والنسيج الاجتماعي المتجانس بالأ يكونوا طرفاً في مساعدة أردوغان، مضيفا أنه إذا كان البعض سببا في تدخله في ليبيا وشأنها الداخلي فيجب أن لا يسمح الليبيين باستمرار موت أبناء الوطن من أجل أردوغان و تدمير الأرض ومقدرات الشعب من أجل أحلامه وأفكاره الشيطانية.

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