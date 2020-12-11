انطلاق امتحانات القبول لمادة النساء والولادة بمركز طبرق الطبي

انطلقت في مجلس التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبي امتحانات القبول لمادة النساء والتوليد.

وفي تصريح لقناة ليبيا قالت مشرفة الدراسات العليا بقسم النساء والتوليد الدكتورة إيناس المبروك، إن عدد المتقدمات لامتحانات القبول بلغ خمس طبيبات بمركز طبرق الطبي.

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