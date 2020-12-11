شركة الكهرباء تعلن تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين والابلاغ عن أي خلل قد يحدث في الشبكة الكهربائية.

ونشرت الشبكة، في بيان لها اليوم، أن الأرقام التالية هي 0214807420 و0214807421 و0214807426 و0214807427.

وبحسب البيان، قالت الشركة إنه يمكن للمواطنين الاتصال بغرفة الإدارة العامة للتوزيع على رقم الهاتف 0214800822.

والخميس، أعلنت الشركة وقوع 6 سرقات لأسلاك كهرباء بأطوال أكثر من 11 ألف متر خلال أسبوع، في عدة مناطق.

وسطا مجهولون على أسلاك كهرباء في دوائر توزيع «السواني، وشمال العزيزية، والسواني» بالعاصمة طرابلس، بأطوال 750 و5000 و2000 متر، على التوالي، خلال يومي السبت والإثنين الماضيين.

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