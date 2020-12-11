تسجيل 697 إصابة بكورونا و 617 حالة شفاء في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ستمئة وسبع وتسعين إصابة جديدة بكورونا، وستمئة وسبع عشرة حالة شفاء، وخمس وفيات أمس.
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قناة ليبيا
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