وصول غاز الطهي لسبها بعد “طول انقطاع”

يقوم شباب حراك ثورة الفقراء في مدينة سبها خلال هذه الأيام بالإشراف على توزيع “أسطوانات الغاز” على المواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية بأسعار مناسبة بعد أن تجاوز سعر الأسطوانة الواحدة عشرة أضعاف سعرها الرسمي.

ولعل مشهد الاصطفاف أمام محطات توزيع الغاز ليست بالجميل إلا أن هذا المشهد كان غائبا في مدينة سبها منذ مدة طويلة، فبالأمس القريب كانت هذه الأسطوانات تباع في السوق السوداء وبأسعار خيالية، إلا أن شباب حراك ثورة الفقراء اليوم يشرف على توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية بكميات تصل مباشرة من مستودع سبها النفطي وبسعر 20 دينارا للأسطوانة الواحدة.

كان النقص الحاد في أسطوانات غاز الطهي سببا رئيسيا في وصول سعر الأسطوانة إلى 300 دينار للأسطوانة الواحدة بسبب ضعف الرقابة وجشع بعض التجار، بحسب ما أفاد به سكان المدينة.

وأكد القائمون على الحراك أنهم سيواصلون الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز لتصل بسعر مناسب للمواطن بعد أن كان الحصول على أسطوانة غاز بسعر مناسب حلما لا يمكن تحقيقه، كما أنهم يسعون لتوفير الوقود بسعره المناسب وليكون متاحا للجميع.

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