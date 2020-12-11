أردوغان: هجوم المعارضة التركية على قطر مرفوض

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه تهجم بعض أوساط المعارضة على الاستثمارات القطرية في بلاده، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة بهجة في إسطنبول، في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان: “هناك من يلتزم الصمت عندما يكون المستثمر (في تركيا) أمريكيا أو بريطانيا أو فرنسيا ويتهجم حينما يكون قطريا”.

وأشار إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قيليجدار أوغلو، يزعم بيع مصنع مجنزرات الدبابات بقيمة 20 مليار دولار لقطر.

وأردف: “الثلاثاء تحدث قيليجدار أوغلو أمام أعضاء البرلمان، ولكن هل يا ترى ذكر الـ20 مليار دولار”، مؤكدا أن قليجدار أوغلو “مازال يكرر الأكاذيب بكل إصرار” على حد قوله.

وأوضح أردوغان أن بعض أوساط المعارضة تهدف إلى تقويض الاقتصاد من خلال صرف نظر المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في البلاد، مشيرا أن ذلك أحد أسباب التهجم عليهم.​​

وشدد على أن أبواب بلاده ستظل مفتوحة على مصراعيها أمام جميع المستثمرين، وفق قوله.

أفاد أردوغان بأن تركيا لديها علاقات سياسية واقتصادية متجذرة بعمق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن جميع الأطراف لا ترغب بخسارة تلك العلاقات.

وتابع: “تركيا لم ولن تخطو خطوة من شأنها الإخلال بروح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأعرب عن تمنيه بأن تتخلص الإدارات الامريكية والأوروبية من تأثير اللوبيات المعادية لتركيا، وتتوجه في أقرب وقت لاتباع سياسات هادفة ومستدامة، على حد تعبيره.