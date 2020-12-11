شركة سرت للنفط: ربط بئر FF-47 بحفل الاستقلال على الإنتاج وإضافة 6 ملايين قدم من الغاز الطبيعي

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن ربط بئرFF-47 بحقل الاستقلال على الإنتاج، ما يضيف حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

واحتفل العاملون بحقل الاستقلال «التحدي»، بالشركة صباح الخميس، بوضع البئر FF-47 على الإنتاج وربطه على معمل الغاز بحضور رئيس مجلس الإدارة مسعود سليمان موسى، بحسب بيان للشركة اليوم.

ويبلغ إنتاج البئر حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، بما سيساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز.

البئر FF-47 تم حفره سنة 2008، ولكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة، الفنية والنقل والخدمات وغيرها.

من جانبه قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لكل الجهود التي بذلت في ربط البئر على الإنتاج، والمستخدمين الذين واصلوا الليل بالنهار في ظروف مناخية صعبة، بحسب البيان.

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