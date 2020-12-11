سيالة: وزارتنا تشرع في إصدار نُسخ جديدة أكثر أماناً للجوازات الدبلوماسية والخاصة

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن محمد الطاهر سيالة أمر بالبدء في إصدار النسخة الجديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة بعد استكمال بناء المنظومة الجديدة.

وقالت خارجية الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن النسخة الجديدة ستحتوي على الرقائق الإلكترونية المعروفة باسم ( Nano Chip) قابلة للقراءة عن بعد، ويتم فيها تخزين البيانات الشخصية النصية والبيومترية وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO ).

وزعم البيان أن “النسخة الجديدة من هذه الإصدارات على درجة عالية من الأمان وبأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات”، متابعا: “سيشرع قسم الجوازات بالوزارة في البدء في إصدار هذه النسخة الجديدة مطلع يناير القادم” على حد ادعائه.