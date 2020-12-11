لجنة الدفاع المصرية: التدخل الأجنبي التركي في ليبيا  يعد بمثابة تهديد للأمن القومي المصري

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري أحمد العوضي إن ما يحدث في ليبيا يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي المصري.

العوضي وفي تصريحات خاصة لـ” صدى البلد” أمس الخميس أشار إلى أن وجود التدخل الأجنبي التركي في ليبيا يعد بمثابة تهديد للأمن القومي المصري، لافتًا إلي أن ليبيا تُعتبر امتدادًا قويًا لأمن مصر القومي ومشددًا على ضرورة وجود توافق ” ليبي _ ليبي” كونها الطريقة المثلي لإنهاء الأزمة وحلها بشكل ودي دون وجود أي تدخلات أجنبية.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على موقف مصر الثابت وهو دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، مشيرًا الى أن مصر ليست وحدها فقط التي تهتم بهذه القضية ،لافتاً إلى وجود العديد من دول العالم وعلى رأسها فرنسا التي تسعى جاهدة لإنهاء الخلافات التركية – الليبية وعدم تدخل أي دولة أجنبية في شؤون دولة أخرى تعوق استقراره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية