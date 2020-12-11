المشري لـ تشاووش أوغلو: حريصون على تطوير العلاقات مع تركيا

بحث رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المشري أكد خلال اللقاء على حرصه على تطوير العلاقات مع تركيا.

وأضاف المكتب أن الجانبين ناقشا مستجدات الحوار السياسي الليبي، وأكدا على الرؤية المتطابقة لما يسمى بمجلس الدولة وتركيا لحل الأزمة في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار، حسب نص البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24