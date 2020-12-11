مطار بنينا يعلن عودة الرحلات بين بنغازي وتونس

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، انطلاق الرحلات ما بين بنغازي وتونس عبر طيران البراق، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من الأسبوع القادم، مع اشتراط تحليل البي سي آر من أحد المراكز المعتمدة بصلاحية اثنتين وسبعين ساعة للمسافر.
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قناة ليبيا
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