البرلمان التركي: من غير الممكن تقييم الأزمة في ليبيا بمعزل عما يجري في شرق المتوسط

ليبيا – أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عن أمله في ألّا يُقدم الاتحاد الأوروبي على قرارات من شأنها تعميق أزمة الثقة القائمة بين أنقرة وبروكسل.

شنطوب وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة حول أوضاع شرق المتوسط نظمتها جامعة أنقرة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”التركية أوضح أن جهات دولية تعمدت تصعيد التوتر في شرق المتوسط عقب بدء تركيا فعاليات البحث والتنقيب في تلك المنطقة وإبرامها اتفاقية بحرية مع فائز السراج في إشارة منه إلى فرنسا.

وأضاف شنطوب أنه من غير الممكن تقييم الأزمات الحاصلة في سوريا وليبيا ولبنان وفلسطين بمعزل عما يجري في شرق المتوسط.

وأشار إلى وجود دول غربية تسعى لاستعادة ما وصفه بـ”الفكر الاستعماري” في المنطقة دون أن يشير إلى نوايا بلاده لإعادة إستعمار الاراضي الليبية وتصريحات أردوغان بأنها ارث لهم، لافتاً إلى أن بعض الدول الغربية لا تستطيع تقبّل ما وصفه بـ”تعاظم قوة ودور دول مثل تركيا” والصين وروسيا في هذه المنطقة.

شنطوب دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الرضوخ لإملاءات اليونان وإدارة ما وصفه بـ”قبرص الرومية” (دولة قبرص) ، واتخاذ قرارات تضر بالعلاقات بين أنقرة والاتحاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية