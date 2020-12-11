يونس يعتبر تواصل نورلاند مع عميد بلدية غدامس تجاوزا لعدد من المستويات الإدارية

علّق مهند يونس وزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى في حكومة الوفاق غير المعتمدة، على إجراء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مكالمة هاتفية مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية وملتقى الحوار السياسي الذي تنظمه الأمم المتحدة للاتفاق على حلول سياسية وأمنية لتحقيق السلام في ليبيا، حسبما أعلنت السفارة.

وقال يونس، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن تواصل سفير بشكل مباشر مع عميد بلدية لنقاش تطورات الحوار السياسي، يعد تجاوزاً لعدد من المستويات الإدارية وتغييباً لدور السلطات المخوّلة بالحوار، متسائلاً هل تعدّ هذه التصرفات فوقية في التعامل أم هو غياب لدور الدولة.

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