السفير الأمريكي يبحث مع عميد بلدية غدامس تطورات ملتقى الحوار السياسي الليبي

ليبيا – أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع.

نورلاند بحث مع عميد بلدية غدامس وفقاً لتغريدة للسفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مناقشة التطورات الحالية لا سيما ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة و الحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية و أمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وناقش الطرفان دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان بلدية غدامس.

ومن جانبه، تطرق المانع إلى التحديات التي تواجهها البلدية التي وصفها بـ”النائبة”في ليبيا.

وبدوره،قال السفير نورلاند: “إن غدامس مدينة تاريخية وأنا ممتن للغاية لعميد البلدية على تعريفي بها عبر الهاتف”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية