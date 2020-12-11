«ديوان المحاسبة»: «شكشك» اجتمع مع الأتراك لتفعيل الإتفاقية الجديدة مع «الحسابات التركية»

عقد وفد ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، اليوم الجمعة مع مسؤولين في محكمة الحسابات التركية بالعاصمة أنقرة، لوضع اتفاقية التفاهم الموقعة بين الجهازين أمس الخميس حيز التنفيذ.

وبحسب بيان “ديوان المحاسبة”: “ناقش الطرفان آلية الاستفادة من التجربة التركية في مجال تقنية المعلومات وعلى وجه الخصوص منظومات المراجعة وتحليل البيانات (vera) إضافة إلى المراجعة الإلكترونية، واتفق وفد ديوان المحاسبة مع مسؤولي محكمة الحسابات التركية على إعطاء تقنية المعلومات الأولوية في تنفيذ مذكرة التفاهم”.

وزار رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أمس الخميس، محكمة الحسابات التركية، حيث رحب رئيس محكمة الحسابات التركية برئيس الديوان والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لـ”ديوان المحاسبة”، أبدى رئيس محكمة الحسابات التركية، استعداده لتقديم الدعم في مجالات متعددة، كما تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين تشمل: تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، بحسب البيان.

أضاف البيان: “تم خلال اللقاء تقديم عدد من الفعاليات من الجانب التركي تمثلت في: استعراض منظومة المراجعة بتكنولوجيا المعلومات say cap، منظومة تحليل البيانات vera، واستراتيجية التواصل” وفق قوله.