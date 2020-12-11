«ديوان المحاسبة»: «شكشك» اجتمع مع الأتراك لتفعيل الإتفاقية الجديدة مع «الحسابات التركية»

عقد وفد ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، اليوم الجمعة مع مسؤولين في محكمة الحسابات التركية بالعاصمة أنقرة، لوضع اتفاقية التفاهم الموقعة بين الجهازين أمس الخميس حيز التنفيذ.
وبحسب بيان “ديوان المحاسبة”: “ناقش الطرفان آلية الاستفادة من التجربة التركية في مجال تقنية المعلومات وعلى وجه الخصوص منظومات المراجعة وتحليل البيانات (vera) إضافة إلى المراجعة الإلكترونية، واتفق وفد ديوان المحاسبة مع مسؤولي محكمة الحسابات التركية على إعطاء تقنية المعلومات الأولوية في تنفيذ مذكرة التفاهم”.
وزار رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أمس الخميس، محكمة الحسابات التركية، حيث رحب رئيس محكمة الحسابات التركية برئيس الديوان والوفد المرافق له.
وبحسب بيان لـ”ديوان المحاسبة”، أبدى رئيس محكمة الحسابات التركية، استعداده لتقديم الدعم في مجالات متعددة، كما تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين تشمل: تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، بحسب البيان.
أضاف البيان: “تم خلال اللقاء تقديم عدد من الفعاليات من الجانب التركي تمثلت في: استعراض منظومة المراجعة بتكنولوجيا المعلومات say cap، منظومة تحليل البيانات vera، واستراتيجية التواصل” وفق قوله.
أضف تعليقـك