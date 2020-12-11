أنقرة | المشري لـ أوغلو: حليفنا التركي كان له دور كبير في صد العدوان على طرابلس

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الجمعة وزيرَ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

المشري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح تركيا والوفاق.

كما ناقش اللقاء مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب صدّ ما وصفه المشري بـ “العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، مبينًا بأن من وصفه بـ”الحليف التركي” كان له دورٌ مهم فيه، وفقاً لبيان المجلس الإستشاري.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على الرؤية المتطابقة للمجلس الإستشاري وتركيا لحل الأزمة في ليبيا وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية