ليبيا الان

أنقرة | المشري لـ أوغلو: حليفنا التركي كان له دور كبير في صد العدوان على طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الجمعة وزيرَ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء المشري واوغلو في أنقرة

المشري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح تركيا والوفاق.

كما ناقش اللقاء مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب صدّ ما وصفه المشري بـ “العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، مبينًا بأن من وصفه بـ”الحليف التركي” كان له دورٌ مهم فيه، وفقاً لبيان المجلس الإستشاري.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على الرؤية المتطابقة للمجلس الإستشاري وتركيا لحل الأزمة في ليبيا وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك