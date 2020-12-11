برلمانية مصرية: مصر تسعى جاهدة لتحقيق استقرار ليبيا فى المقام الأول

ليبيا – أشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري سامية رفله بمجهودات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحرصه على دعم الإستقرار فى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مصر هي التي تقر الإستقرار فى المنطقة بحكم كونها الدولة المحورية فى الشرق الأوسط.

رفله أشارت في تصريحات خاضة لموقع ” صدى البلد ” المصري إلى أن مصر تسعى جاهدة من خلال إجراء العديد من الاتفاقيات الدولية، لتحقيق استقرار ليبيا فى المقام الأول، لافتةً إلى أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وحصوله علي أفضل وسام بالدولة الفرنسية،ما هي إلا إقرار من فرنسا بمجهودات الرئيس السيسي المستمرة فى إقرار السلام في الشرق الأوسط وتبنيه القضية الليبية وتأييده للحركة الوطنية هناك.

وتابعت: ” إن مصر أصبح لها مكانة عالية شأنها فى المحافل الدولية بفضل مجهودات الرئيس السيسي إلى جانب سياسته الحكيمة فى اتخاذ القرارات “، مؤكدة على أن احترام كافة دول العالم له يأتي نتيجة تصديه للإرهاب بكافة صورهِ وأشكاله، وإقراره لدعم السلام فى المنطقة.

وأعربت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تمنيها لضرورة مواصلة الجهود في دعم و استمرار هذه المساعي، للوصول لحركة إيجابية، لتحقيق الإستقرار بالشرق الأوسط، والذي هدمته الميول الأجنبية فى الفترات الماضية، فى محاولة منها لتفتيت الدول العربية لتحقيق مطامعها الخاصة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية