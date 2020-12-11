البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يدعم رواد أعمال في سبها

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن تقديمه منحة لـ 6 من رواد الأعمال في سبها بقيمة 40 ألف دولار لتطوير أعمالهم وخلق 45 فرصة عمل.

وأوضح البرنامج الأممي أن هذه المنحة تأتي كجزء من مشروع “تعزيز القدرات المحلية من أجل التعافي والصمود” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول من الاتحاد الأوروبي وهي جزء من ماراثون RE-Start_Up الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مدن في جميع أنحاء ليبيا، وبهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي المحلي في ليبيا من خلال مساعدة رواد الأعمال على إعادة بناء مشاريعهم التي تأثرت بالنزاع وكوفيد-19، وقد استضاف الماراثون 12 شخصا من رواد الأعمال في سبها خلال يومين اكتسبوا خلالها مهارات لإعادة بناء مشاريعهم التجارية.

سيعمل الفائزون الستة في مجالات متنوعة بما في ذلك الزراعة وتصنيع الملابس وإصلاح السيارات وصناعات الأغذية والتجميل خلال الأشهر المقبلة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على توسيع مشاريعهم حيث سيتم دعمهم فنياً ومالياً أثناء عملية تطوير المشاريع، كما سيستفيدون من برنامج التدريب والتوجيه لمدة 3 أشهر.

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