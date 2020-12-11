العباني: جماعة الإخوان تحاول إسقاط الجيش الوطني

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن ما يدور الآن في ليبيا بدأ منذ عام 2014، مؤكدا أن جماعة الإخوان التي وصفها بـ”المتغطرسة” انتهكت المؤتمر الوطني العام ورفضت تسليم السلطة وإنتقالها بشكل سلمي لمجلس النواب.

العباني وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار الذي يبث عبر فضائية “صدى البلد” المصرية أمس الخميس أضاف: “الإخوان حاولوا، بقوة السلاح، تفجير مجلس النواب الليبي وكنت أحد المتواجدين بتلك الجلسة عندما تم مهاجمة المجلس”.

وتابع أن الإخوان استمروا في محاربة السلطة التشريعية التي مارسها مجلس النواب بالإنتخابات التي تم اقامتها في 2014 وحاربوا المجلس،مشيراً إلى أن مجلس الدولة الإستشاري والذي سيطر عليه الإخوان حاول اقتسام السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب من الليبيين .

عضو مجلس النواب أكد أن الإخوان تحاول أيضا إسقاط الجيش الوطني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية