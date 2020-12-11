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ملتقى الحوار السياسي يواصل بحث آلية اختيار السلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدها لقاء تشاوريا افتراضيا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي يوم أمس.

وأوضحت البعثة في بيان لها حول مجريات اللقاء أنه جاء للاستماع لآراء المشاركين، ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب لوضع آليات اختيار السلطة التنفيذية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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