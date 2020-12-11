ليبيا الان

ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في المجتمع

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت منظمة التغيير السلمي بمقر لجنة الجامع الكبير في بني وليد أمس، ورشة عمل بعنوان “الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في المجتمع”، بمشاركة عدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني في المدينة، حيث ناقشت الورشة تأثير الجائحة على الاقتصاد المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك