ورشة عمل حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في المجتمع

عقدت منظمة التغيير السلمي بمقر لجنة الجامع الكبير في بني وليد أمس، ورشة عمل بعنوان “الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في المجتمع”، بمشاركة عدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني في المدينة، حيث ناقشت الورشة تأثير الجائحة على الاقتصاد المحلي.

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