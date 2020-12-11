إيريني تبدي استعدادها لمراقبة وقف إطلاق النار

كشف قائد عملية، إيريني، لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، الأدميرال فابيو أجوستيني، عن نتائج العملية الأوروبية حتى الآن.

وأكد أجوستيني أن العملية تعد أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية، معربا عن استعداد العملية للعب دور في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية في ليبيا، وذلك فى حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الأدميرال أجوستيني وفي حوار مع صحيفة الشروق المصرية، قال إن إيريني قامت حتى الآن بفحص نحو ألف وأربعمئة سفينة، ومئة وثلاثين رحلة جوية، فضلا عن مراقبة ستة عشر ميناء ومحطة نفطية، وخمسة وعشرين مطارا.

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