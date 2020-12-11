حوارية بسبها حول السلام المجتمعي ودور الشباب في تعزيزه

عقدت منظمة “ممكن” للشباب في سبها، جلسة حوارية حول السلام ودور الشباب في تعزيزه وترسيخ قيمه في المجتمع المحلي، استهدفت عددا من النشطاء المحليين والمهتمين بمفهوم السلام بالمدينة.

وقال الناشط في مجال السلام عبد المؤمن الأمين لقناتنا، إن الجلسة هدفت لتوضيح مفاهيم مهمة عن أنواع السلام ودرجاته وكيفية تعزيزه بين الجميع من سكان المدينة، موضحا أن الجلسة ناقشت العديد من مظاهر إقبال الشباب على ترسيخ قيم السلام في المدينة ونبذ الخلافات، خاصة بعد سنوات عانت فيها سبها العديد من المآسي بسبب الخلافات بين مكوناتها المحلية.

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