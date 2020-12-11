هيئة الكهرباء: محطة محولات القوارشة ستدخل في صيانة لساعات

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء اليوم أن محطة محولات القوارشة بمدينة بنغازي ستدخل غدا في أعمال صيانة، متمثلة في حفر وفرد كوابل جهد الثلاثين كيلوفولت داخل قبو المحطة، الأمر الذي يتطلب قطع التغذية الكهربائية عن المحطات التي تتغذى عن طريق محطة القوارشة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة لقناتنا، أن أعمال الصيانة الطارئة هذه سينتج عنها فصل التيار الكهربائي عن مناطق غرب بنغازي، مشيرا إلى أن الصيانة ستنطلق صباح يوم غد السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

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