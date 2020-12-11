اجتماع أمني لحل مشاكل المواطنين في بنغازي

عقد المكتب الإعلامي التابع للغرفة الأمنية ببنغازي اجتماعا مع مجموعة من الشباب المهتمين بالشأن الوطني بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم ووضع حلول للمشاكل التي تعترضهم.

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض المشاكل التي تحدث في بنغازي من اختراقات، في خطوة تهدف إلى زرع الثقة بين رجال الأمن والمواطنين، وبحسب المشاركين في الاجتماع فإن هذا النوع من الاجتماعات سيتواصل بشكل دوري حتى يتم تقديم مقترحات لحل المشاكل التي تعاني منها المدينة بشكل عام، إضافة إلى بسط الأمن والقانون في البلاد.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار، إبراهيم بوشناف، قد دعا قبل يومين إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، قائلاً إن بنغازي، إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح إليها؛ إلا أنها شهدت، ولا تزال، نهضة عمرانية ونشاطًا اقتصاديًا مكثفًا، مؤكدًا أن هذا يأتي انعكاسًا للاستقرار الأمني بالمدينة حسب قوله.

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