عضو بلجنة الدفاع في البرلمان المصري: القاهرة تراقب الأوضاع الليبية بكل جدية

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري أحمد العوضي أن القاهرة تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي لبلادها.

وقال العوضي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن وجود التدخل الأجنبي التركي في ليبيا يعد بمثابة تهديدا للأمن القومي المصري.

وأوضح البرلماني المصري أن ليبيا تُعتبر امتدادًا قويًا لأمن مصر القومي، مشددًا على ضرورة وجود توافق ” ليبي _ ليبي” كونها الطريقة المثلى لإنهاء الأزمة وحلها بشكل ودي دون وجود أي تدخلات أجنبية.

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن موقف مصر ثابت وهو دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة.

وأشار إلى أن مصر ليست وحدها فقط التي تهتم بهذه القضية، لافتاً إلى وجود العديد من دول العالم وعلى رأسها فرنسا التي تسعى جاهدة لإنهاء الخلافات التركية الليبية وعدم تدخل أي دولة أجنبية في شؤون دولة أخرى تعوق استقرارها.