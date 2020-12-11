حكماء الأبيار: ندعم المقترح الثاني في آلية الترشح للسلطة التنفيذية ونرفض أي اجتماعات مشبوهة

أصدر مجلس حكماء بلدية الأبيار، اليوم الجمعة، بياناً مرئياً، للتأكيد على دعمهم الاختيار الثاني في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يتضمن إتاحة الفرصة لترشيح أكثر من شخصية وطنية لمنصب رئيس الحكومة المقبلة بشكل شفاف وعادل، بحيث يتمتع بالكفاءة والنزاهة الوطنية.

وأكد المجلس، على عدم انحيازه ودعمه لأي شخصية بعينها تسعى للوصول إلى السلطة بـشكل مريب، وتحاول شراء الذمم والقبائل والأصوات وأصحاب الأجندات والمصالح بعقد وتنظيم اللقاءات للترويج لشخصية بعينها للوصول إلى السلطة، وتحقيق أي مكاسب ومصالح شخصية على حساب تضحيات الشهداء والجرحى، معرباً عن تضامنه مع جميع المكونات الاجتماعية في برقة بصفة خاصة وليبيا عامة، للخروج بمجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية تدعم “الجيش” في بناء مؤسسة عسكرية.

وطالب المجلس، بضرورة التوزيع العادل للثروة على أقاليم برقة، والعمل على المصالحة الوطنية، وجبر الضرر، وعودة النازحين، وبناء وطن واحد يتضمن العدالة الاجتماعية والانتقالية، وإرساء الديمقراطية، في ظل الحرية والكرامة وفرض هيبة السلطة.

كما أعلن المجلس، رفضه لاجتماع تحشيدي مجهول الدوافع يعتزم القيام به البعض غدا السبت تارة بحجة دعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي وتارة أخرى لدعم الفيدرالية، وأخرى لدعم الحوار، مؤكدًا أن أي اجتماعات مشبوهة مجهولة الدوافع غير مرحب بها.

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