منظمة حقوقية: أكثر من 300 مهاجر يعانون ظروفا صعبة بمركز احتجاز ظاهر الجبل الزنتان

قالت مؤسسة “يا بلادي” الحقوقية الليبية، الجمعة، إن أوضاع المهاجرين المحتجزين في مركز احتجاز ظاهر الجبل الزنتان غربي ليبيا والذي تسيطر عليه المليشيات المسلحة مأساوية للغاية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن أكثر من 300 مهاجر بينهم أطفال مازالوا في انتظار نقلهم من المكان الذي لا يصلح لإقامتهم، مضيفة أنهم يعانون في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على مركز الاحتجاز دون زيارات من المنظمات الحقوقية منذ فترة أو تقديم الإعانات اللازمة التي تحميهم من المرض وتقيهم برد الشتاء.

وأكدت مصادر حقوقية في تصريحات صحفية أن نحو 100 طفل ينامون في العراء دون دورات مياه أو مياه صالحه للشرب وطعام غير صالح مع استمرار هطول الأمطار وشدة البرد المتزايدة في مدن الجبل، مبينة أن مقر احتجاز المهاجرين والذي تسيطر عليه المليشيات يتعرض من حين لآخر لعمليات اقتحام من المليشيات أبرزها ما حدث في 20 سبتمبر الماضي حين اعتدوا على المهاجرين، لافتة إلى تراكم النفايات والقمامة داخل الزنازين لعدة أيام ما يشكل تهديداً صحياً خطيراً مع تتزايد حدة التوترات بين المحتجزين نتيجة لغضبهم ويأسهم.

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