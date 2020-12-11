كشاف ليبيا: مسرح الكشاف ملك للحركة وعقد استئجاره قد انتهى

استنكرت الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا ما يصدر من أقاويل حول عودة مسرح الكشاف بطرابلس لملاكه الأصليين، مؤكدة أن مسرح الكشاف في طرابلس بني بعرق وجهد قادة الكشاف منذ ستينيات القرن الماضي وبتمويل كامل من ميزانية الحركة الكشفية، مشيرة إلى أنه تم افتتاحه عام 1970، وتم تأجيره من قبل الهيئة العامة للثقافة في الدولة آنذاك.

وكشفت الحركة عن أن عقد الاستئجار الأخير مع الهيئة انتهى منذ عام 2009 وبأنهم حاولوا طيلة السنوات الماضية تسوية الملف مع الوزراء المتعاقبين إلا أن الأمر لم يتسن إلا الآن، ليتم بذلك استلام مبنى المسرح بعد أن أبدت الهيئة العامة للثقافة عدم احتياجها له إلا أن الجهة المعنية والتي كانت تشغل المسرح وتديره وهي فرقة المسرح الوطني رفضت هذا الإجراء، وقد أشار بيان الحركة الكشفية إلى أنهم غير معنيين بعدم رضوخهم للقرار.

وأكدت الحركة الكشفية أن ما يشاع من إغلاق المسرح أمام الفرق المسرحية أو الموسيقية أو أمام الفنانين، ما هو إلا محض افتراء –بحسب البيان- مؤكدة أن المسرح سيظل دائما منارة إشعاع ثقافي وحضاري وسيفتح أبوابه أمام الجميع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية