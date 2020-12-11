مالطا تصادر 927 مليون يورو من الشحنات التي تخرق العقوبات المفروضة على ليبيا

أفادت صحيفة تايمز أوف مالطا، اليوم الجمعة، بأن الجمارك المالطية صادرت ما قيمته 927 مليون يورو من البضائع المتجهة إلى ليبيا.

وأوضحت الجمارك المالطية أن من ضمن الشحنات التي صادرتها مالطا السيارات المسروقة بين عامي 2018 و 2020، مشيرة إلى أن هذه الشحنات تنتهك العقوبات المفروضة على حركة البضائع إلى ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن هذه البضائع المحجوزة تشمل أربع حاويات تحمل مركبات مسروقة بقيمة 95 ألف يورو وثلاث حاويات محملة بالألعاب النارية تقدر قيمتها بأكثر من مليون يورو وحاويتان تحملان 926 مليون يورو من العملات الورقية وأيضا 23 حاوية تحمل زوارق بقيمة تقديرية 135000 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24