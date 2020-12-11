السفير الأمريكي: ممتن للتعرف على غدامس عبر اتصالي بعميدها

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتسارد نورلاند اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع عميد بلدية ‎غدامس قاسم المانع.

وقالت السفارة الأمريكية في إيجاز صحفي طالعته “الساعة 24” إن المكالمة الهاتفية لمناقشة التطورات الحالية، لا سيما ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في ‎ليبيا.

وأضافت السفارة: “وصف المانع خلال الاتصال التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا، مع نورلاند دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان ‎غدامس”.

وقال السفير نورلاند: “إن ‎غدامس مدينة تاريخية وأنا ممتن للغاية لعميد البلدية على تعريفي بها عبر الهاتف”.