مطالبات أوروبية بالإفراج الفوري عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي

طالب الاتحاد الأوروبي، المسؤولين في بنغازي بالإفراج الفوري عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين منذ سبتمبر الماضي دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.

وجاء هذا النداء في الوثيقة الختامية للقمة الأوروبية، التي انعقدت يومي أمس الخميس واليوم الجمعة في بروكسل.

ووصف برلمانيو حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق سيليفو برلسكوني، النداء الأوروبي بالأمر الإيجابي، حتى لو كان متأخر قليل، منوّهين بأن الصيادين بعد توقيفهم مع زورقي صيد، لأكثر من 100 يوم، لم تشهد قضيتهم أي تقدم.

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