وصول شحنة من الكتب المدرسية إلى المرج

وصلت إلى مدينة المرج شحنات محملة بكتب مدرسية لتوزيعها على المكتبات والطلبة استعدادا للعودة المدرسية واستئناف العام الدراسي الجديد.

ووصلت الشحنات إلى مخازن التعليم في مدينة المرج قادمة من العاصمة حيث تم توفير الكمية اللازمة لتوزيعها على الطلبة خلال هذا العام الدراسي.

وكان وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز، قد أكد في أكتوبر الماضي على إعداد خطة شاملة لاستئناف العام الدراسي الجديد وتسخير كل الإمكانات لتجنب انتشار فيروس كورونا في المدارس والجامعات، داعيا إلى أن تشمل الخطة كل المؤسسات التعليمية في طرابلس والمنطقة الغربية ككل، مبينا أن الخطة شملت المقررات الدراسية ومواعيد الامتحانات للشهادة الإعدادية والثانوية والنقل للعام القادم، مضيفا “نسعى لأن نبعد كافة التجاذبات السياسية عن قطاع التعليم وتوحيد كافة الإدارات في قطاع التعليم العام والعالي”، مطالبا المسؤولين في طرابلس بالاستجابة للنداء ووضع لجان يتم من خلالها تطوير التعليم العام والعالي ووضع خطة واحدة للطلبة تحدد فيها مواعيد استئناف الدراسة والمقررات والامتحانات.

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