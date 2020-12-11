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سرت تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مركز القرضابية لتأهيل المعاقين احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة في مدينة سرت بالتعاون مع رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة، وبتنظيم من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي المنطقة الوسطى.

وأقيم الحفل بحضور عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدير وموظفي صندوق التضامن الاجتماعي المنطقة الوسطى، ورئيس الرابطة العامة لذوي الإعاقة ومندوبين عن المجلس التسييري سرت وقطاعي التعليم والشؤون الاجتماعية.

كما تخلل الحفل عرض شريط مرئي عن نشاطات صندوق التضامن بسرت، وتم إلقاء عدد من الكلمات من الحاضرين بخصوص هذه الفئة المهمة من المجتمع، وضرورة الاهتمام بها وتوفير الخدمات لها وتجهيز الملحقات الخاصة بهم من ممرات خاصة في الأماكن العامة وتذليل الصعاب لهم لاحتوائهم في المجتمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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