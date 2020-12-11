البعثة الأممية: اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي بجنيف بشأن ليبيا فرصة لتجنب المزيد من التدهور

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماع تقني في 14 و 15 ديسمبر يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية بمقر الأمم المتحدة في جنيف بغية التوصل إلى اتفاق بشأن اصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة في ليبيا.

وأضافت البعثة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الرامية لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافاً.

وأكد البيان أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير الصراع والإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020 بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن الاقتصاد الليبي بجانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي، مبينا أن الانقسام داخل المصرف المركزي طرابلس أدي إلى تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، لافتا إلى أن هذه الديناميكيات أدت إلى التضخم كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.

وشدد البيان على أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، مضيفا أنه آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.

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