وزير الصحة يتفقد سير العمل بمركز طبرق الطبي ويطمئن علي أوضاع المرضي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب ، زيارة لمركز طبرق الطبي لمتابعة تطبيق النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة الخاص بتوطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ لوزير الصحة والتي رافقة فيها مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي وذلك في إطار متابعة سير العمل للاطقم الطبية في مجال جراحات القلب وﺘﻔﻘﺪ الاوضاع ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ للمرضي النزلاء والمترددين بهدف اﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ المرضي ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وتذليل كل الصعاب أمامهم لتسهيل سرعة تقديم الخدمة.

والتقى عقوب أثناء الزيارة بمجموعة من المرضى للتعرف عن قرب علي ملاحظاتهم واحتياجاتهم وعلى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد عقوب بان زيارتة اليوم تأتي في إطار حرصاً منه على الالتقاء بالقائمين على مركز طبرق الطبي والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم حيال المراحلة الحالية وحصر الاحتياجات الفعلية والإسعافية للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، ودعمها بالطواقم الطبية المؤهلة وخاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة كخطة نوعية للتعامل مع الحالات الطارئة أو الأزمات التي قد تحدث لا سمح الله .

واكد عقوب : ان مرضي جراحات القلب من كافة المدن الليبية و حالتهم الصحية جيدة والخدمات المقدمة لهم فوق المستوى المطلوب ونحن نشد على ايدي العاملين بمركز طبرق الطبي من الأطقم الطبية والطبية المساعدة لتقديم الافضل والاكمل لمراجعي المركز وخاصة هؤلاء المرضي .

وفي نهاية الجولة، أوضح وزير الصحة بأن الهدف من الزيارة والجولات الميدانية للتأكيد علي حاله الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة.