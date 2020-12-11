عُمدة غدامس وسفير أمريكا يبحثان الدعم الأمريكي للبلديات “النائية”

أخبار ليبيا24

طرح، عميد بلدية غدامس، اليوم الجمعة، التحديات والمشاكل التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا، على سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، بهدف تلقي دعم أمريكي لتحسين الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان تلك البلديات وتحديدا غدامس.

أتى ذلك، في تغريدات للسفارة الأمريكية على تويتر، حيث قالت السفارة، إن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أجرى مكالمة هاتفية مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع.

وأوضحت، أن نورلاند والمانع ناقش التطورات الحالية، لا سيما ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضافت، أن المانع “تناول بالوصف التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا، وناقش هو والسفير نورلاند دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس”.

ونقلت عن نورلاند، قوله: “إن غدامس مدينة تاريخية وأنا ممتن للغاية لعميد البلدية على تعريفي بها عبر الهاتف”.