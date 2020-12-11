رئيس بعثة تقصي الحقائق: نسعى لتوثيق الانتهاكات في ليبيا منذ 2016م

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا محمد أوجار، على الأهمية التي وصفها بـالكبيرة، التي توليها بعثة تقصي الحقائق، للدعم الكامل الذي تقدمه حكومة الوفاق لها، داعيًا في الوقت ذاته إلى تزويد البعثة بكافة الموارد التي قد تساعد في تحديد أولوياتها.

أوجار قال، في كلمة له خلال مشاركته في ندوة نظمتها منظمة “لا سلام بدون عدالة” أمس الأربعاء، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على قضايا حقوق الإنسان والطفل والعدالة الانتقالية، نقلها موقع حزب “التجمع الوطني للأحرار” المغربي، “نُقدر استعداد حكومة الوفاق للمشاركة والتعاون مع بعثة تقصي الحقائق ونتطلع إلى إقامة علاقات بناءة مع السلطات في تنفيذ هذا التفويض”.

وأعتبر أن التفويض الممنوح لبعثة تقصي الحقائق، مهم على اعتبار أنها مدعوة لإثبات الحقيقة والظروف الخاصة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة لتوثيق انتهاكات وتجاوزات مزعومة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ العام 2016م.

وأوضح أوجار، أنه وخلال المدة القصيرة من عمل البعثة، قامت بتجميع معلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة، والتي من شأنها المساعدة على تحديد أولويات عملها التحقيقي، داعيًا في السياق إلى تقديم الدعم لضمان تزويد بعثة تقصي الحقائق بكافة الموارد.

وأكد أوجار التزام البعثة العميق بتنفيذ هذا التفويض العام، من خلال التمسك بأعلى مستويات الحياد والاستقلالية والموضوعية والنزاهة والأخلاق، مردفًا: “هدفنا مساعدة وموافقة الشعب الليبي في كفاحه من أجل الحقيقة والعدالة والمساواة”.

وشدد في ختام كلمته على أن إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في ليبيا، هما الهدفان اللذان تعمل على تحقيقهما البعثة في نهاية المطاف.

وعقدت هذه الندوة التي عقدت تحت عنوان “ديناميكيات الإفلات من العقاب في ليبيا” بشكل افتراضي، في ضوء منتدى الحوار السياسي الليبي الجاري، وقد تمحورت حول قضية الإفلات من العقاب كعقبة أمام حل مستدام في ليبيا.

واليوم الخميس، رحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان “هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، والذي أنشئ في سياق عملية برلين، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.