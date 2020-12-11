كشافو كاباو يقيمون حملة توعوية للتقليل من إسراف المياه

قامت الفرقة الأولى متقدم في فوج كشاف كاباو بحملة توعوية للتقليل من إسراف المياه في المدينة.

وتأتي هذه الحملة اتساقا مع شريعة الحركة العامة للكشافة والمرشدات الليبية والتي تقول في أحد بنودها أن الكشاف مقتصد، وبعد عودة النشاط للحركة الكشفية نتيجة توقفه بسبب الجائحة قام أعضاء من الفرقة الأولى متقدم فوج كشاف كاباو بحملة توعوية للتقليل من إسراف المياه في المدينة وذلك بعد رصد أوجه متعددة للإسراف في استهلاك المياه خصوصا بعد انتشار الجائحة، وفاق الأمر في بعض الأحيان التنظيف والتحوط، ووصل إلى حد الإسراف.

وهدفت الحملة لتوعية المواطنين من خلال تعليق المطويات والمنشورات على أبواب المقرات الحكومية والمحال التجارية لتوضيح أهمية المياه، وحث المواطنين على التقليل من الإسراف في المياه، ودائما ما تكون الحركة الكشفية في مقدمة الصفوف من خلال أعضائها، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التطوعية والتوعوية.

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